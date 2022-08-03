ФОМ: 69% россиян никогда не отдыхали за границей

В ФОМ провели исследование «Внутренний туризм», пытаясь выяснить, в каких регионах страны россияне отдыхали и в каких хотели бы побывать. Спрашивали у россиян и о том, когда они были в последний раз за границей: 69% опрошенных отметили, что никогда не отдыхали за пределами страны. В 2020 году доля таких ответов составляла 60%.

По данным опроса, только 2% россиян были за границей меньше года назад, а 6% — до трех лет назад, столько же от пяти до трех лет назад.

Никогда не выезжали за пределы родного региона 30%, а 17% покидали регион 10 и более лет назад.

В ФОМ отмечают, что больше всего россияне хотели бы увидеть Байкал — 30%, 28% хотели бы съездить в Крым, 7% — в Петербург, 25% — в Сочи. При этом чаще всего на отдыхе россияне бывали в Краснодарском крае и Сочи (35%), Санкт-Петербурге, Крыму и Москве (по 19%).