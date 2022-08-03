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#Новости

В приграничных районах Белгородской области не начнут учебный год

03.08.2022

Школы и детсады будут закрыты в пяти районах

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что работа школ и детсадов не возобновится с 1 сентября в 5 муниципалитетах: Красная Яруга, Грайворон, Борисовка, Белгородском и Шебекинском районах и округах.

«Мы пока ограничим работу школ и детских садов, которые находятся в 5-километровой приграничной зоне. Они будут закрыты. Дети будут посещать те школы и детские сады, которые были определены муниципальными властями», — написал Гладков. 

С 1 сентября школы и детсады будут работать в прежнем режиме в Ровеньках, Вейделевке, Валуйках, Волоконовке.



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