В приграничных районах Белгородской области не начнут учебный год

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что работа школ и детсадов не возобновится с 1 сентября в 5 муниципалитетах: Красная Яруга, Грайворон, Борисовка, Белгородском и Шебекинском районах и округах.

«Мы пока ограничим работу школ и детских садов, которые находятся в 5-километровой приграничной зоне. Они будут закрыты. Дети будут посещать те школы и детские сады, которые были определены муниципальными властями», — написал Гладков.

С 1 сентября школы и детсады будут работать в прежнем режиме в Ровеньках, Вейделевке, Валуйках, Волоконовке.