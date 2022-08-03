Отец погибшего на «Москве» срочника получил свидетельство о его смерти через 110 дней

Дмитрий Шкребец, отец погибшего на крейсере «Москва» срочника Егора Шкребца, получил свидетельство о смерти сына на 110 день. Документы он опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

Свидетельство о смерти ему выдали в Севастополе, в Доме офицеров. Ранее его сына считали без вести пропавшим.

«Шкребец Егор Дмитриевич, матрос срочной службы по призыву, старший вестовой службы снабжения, официально признанный Генеральным штабом участником боевых действий в составе экипажа крейсера «Москва» — погиб. Теперь и документально», — написал Дмитрий Шкребец.

Крейсер «Москва» затонул в апреле 2022 года. По версии Минобороны, на крейсере произошел пожар, при движении к порту судно затонуло. Украинская сторона сообщала, что подбила крейсер.

Долгое время в Минобороны не признавали потери среди экипажа корабля, сообщалось даже, что все моряки вернулись в порт. Но родственники начали сообщать, что потери есть, они не могут найти своих сыновей и мужей. Только 24 апреля — спустя 10 дней после того как крейсер затонул, Минобороны признало потери: по фициальным данным, один член экипажа погиб, еще 27 человек пропали без вести, в Севастополь вернулись 396 человек.

При этом некоторые родственники получили информацию о том, что их близкие не служили на крейсере или «не участвовали в спецоперации». Такой же ответ от военной прокуратуры Черноморского флота получал и Дмитрий Шкребец.