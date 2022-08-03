«Коммерсант»: данные о госзакупках крупнейших госкомпаний недоступна даже Минфину

«Коммерсант» выяснил, что антисанкционное закрытие данных о части закупок госкомпаний сильно исказило статистику, поскольку некоторые сведения недоступны даже Минфину. А последний мониторинг Минфина оказался нерелевантным: госзакупки якобы просели на половину, но на самом деле они временно оказались невидимы для государства.

Сейчас, по указанным данным, госзакупки выросли в денежном выражении — с 4 трлн рублей до 4,7 трлн рублей, но по числу контрактов просели — с 1,7 млн до 1,6 млн. Увеличилось число закупок у единственного поставщика — сумма заключенных контрактов составила 1 трлн рублей, против 0,7 трлн рублей годом ранее. Количество и объем несостоявшихся закупок увеличился. Это свидетельствует о срыве «отдельных относительно дорогостоящих закупок», добавили в Минфине.

Но из-за сокрытия части данных в первом полугодии 2022 года резко сократились объемы закупок в госАО с 11,5 трлн до 5,5 трлн рублей (минус 53%). Из-за опасения попасть под санкции компаниям разрешили не размещать данные о закупках в единой системе. Все «выпавшие» закупки Минфин обещает вернуть, но только в закрытую систему мониторинга и только с 1 апреля 2023 года. По данным корпорации МСП, потеряны данные о закупках примерно 900 крупнейших госАО.

В марте сообщалось, что за неполные три месяца «спецоперации» Россия остановила публикацию беспрецедентного объема экономической статистики. Из-за этого бизнес столкнется с проблемами прогнозирования и более высокими издержками, что приведет к росту цен. Это также негативно повлияет на госуправление и прогнозирование.