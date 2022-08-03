Глава Тайваня Цай Инвэнь встретилась с Нэнси Пелоси

Сегодня на Тайване состоялась встреча главы администрации острова Цай Инвэнь и спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщает «Коммерсант». Пелоси еще вчера подтвердила, что ее визит — поддержка власти Тайваня, но в Белом доме добавили, что это не противоречит политике «одного Китая» и США не поддерживают независимость Тайвань. Агентство «Синьхуа» сообщило, что Китай начал военные учения возле острова.

Нэнси Пелоси, третье лицо в США, прибыла вчера на Тайвань. Она отправилась в поездку по Азии 31 июля. В планах было посещение Сингапура, Малайзии, Южной Кореи и Японии. В официальном заявлении при этом не упоминался Тайвань.

Как пишет «Коммерсант», делегации США посещали Тайвань в 2021-2022 годах не один раз. Были также визиты делегаций Европарламента.

В Китае резко отреагировали на визит Пелоси. Как пишет «Синьхуа», замминистра иностранных дел КНР Се Фэн вчера ночью срочно вызвал в МИД посла США в КНР Николаса Бернса. Ему выразили решительный протест в связи с посещением Пелоси китайского Тайваня.

Ее визит в Китае назвали провокацией.

«Пелоси, несмотря на всеобщее осуждение, совершила заранее обдуманную провокацию и, играя с огнем, серьезно нарушила принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике. Своими действиями она нанесла тяжелый удар по политической основе китайско-американских отношений, посягнула на суверенитет и территориальную целостность Китая, подорвала мир и стабильность между двумя берегами Тайваньского пролива, подав крайне неверный сигнал сепаратистским силам, выступающим за «независимость Тайваня», — цитирует Сэ Фэн «Синьхуа».

Того же мнения и российские чиновники. Представитель МИД России Мария Захарова написала, что это в очередной раз «показывает пренебрежение правами других государств» со стороны США.

В Китае сказали, что США «должны заплатить за свои ошибки» и «тот, кто играет с огнем, непременно подожжет себя сам». Сегодня начались военные учения Китая возле Тайваня. Они пройдут до 7 августа. Учения будут включать боевую стрельбу.

Последовали и экономические меры. Китай приостановил экспорт песка на Тайвань и импорт цитрусовых и рыбы из Тайваня. Помимо этого санкции введены против двух тайваньских фондов «за очернение КНР и поддержку сепаратизма». Под ограничения попали Тайваньский демократический фонд и Международный фонд сотрудничества и развития.