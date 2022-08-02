160-й день боев: главное

Минобороны России впервые обвинило США в прямом участии в конфликте в Украине.

«Минобороны России зафиксировало и учитывает на будущее официальное признание заместителя начальника Главного управления разведки военного ведомства Украины генерала Скибицкого о прямом согласовании Вашингтоном каждой цели для Киева перед ударами из американских ракетных систем залпового огня HIMARS. Всё это неопровержимо доказывает, что Вашингтон, вопреки заявлениям Белого дома и Пентагона, напрямую вовлечен в конфликт на Украине», — сказано в сообщении ведомства.

Как уточняет DW*, такое заявление стало реакцией на интервью британской The Telegraph представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого. Он сказал, что ВСУ для нанесения ударов с помощью HIMARS пользуются информацией, которую получают в режиме реального времени. Но американские специалисты не занимаются прямым целеполаганием, поскольку США не желают считаться участником конфликта, подчеркнул он.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские военные уничтожили в Украине шесть американских РСЗО HIMARS, пишет «РИА Новости». В июле Минобороны России сообщало, что уничтожило четыре пусковые установки HIMARS. Украинская сторона назвала это фейками, как и представители Пентагона — по их данным нет информации об уничтожении хотя бы одной из них. В июле Минобороны США сообщило, что передало Украине 12 систем HIMARS из 20.

The New York Times сообщила тем временем, что США отправят Украине оружие еще на 550 миллионов долларов. Общий объем американской поддержки Украины в боевых действиях составил более 8 миллиардов долларов.

В Донецкой области началась обязательная эвакуация. Об этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. По ее информациия, всех удалось расселить. Помогли в эвакуации городские службы, международные организации и волонтеры.

Канада ввела санкции против России. В список добавили 43 человека и 17 юридических лиц. Под санкциями в том числе оказались научно-производственные компании «Алмаз» и «Салют», акционерное общество «Горизонт» и пермский завод «Машиностроитель». 43 человека в списке физических лиц — это офицеры российской армии, которые, по данным Украины, находились в Бучанском районе во время оккупации и могут быть причастны к убийствам там мирных жителей, поясняет DW*.

The New York Times пишет, что в Украине без жилья остались более 3,5 млн человек. За время боев с 24 февраля разрушено или повреждено более 140 000 жилых домов.

Верховный суд России признал украинский батальон «Азов»** (его символика признана экстремистской и запрещена в РФ) террористической организацией и запретил его деятельность на территории России. Теперь участие в «Азове»** будет уголовно наказуемым: вплоть до пожизненного срока.

После того как российские силы смогли взять Мариуполь, из завода «Азовсталь» в плен сдались остающиеся в заводе бойцы «Азова»**. По данным Минобороны России, в плену оказались 2439 бойцов полка.

Литва признала Россию государством, поддерживающим терроризм. Такое решение приняла комиссия Сейма Латвии по иностранным делам. Согласно заявлению пресс-службы, Россию обвинили в целенаправленных атаках на мирное население Украины и гражданские объекты: насилие в отношении мирных жителей признано терроризмом, а Россия — государством, поддерживающим терроризм. В заявлении члены комиссии призывают страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Беларуси. При этом в Сейме отметили и поддержку режима Башара Асада в Сирии, отравление семьи Скрипаля, сбитый самолет МН-17.

«В настоящее время Россия избрала аналогичную — жестокую, аморальную и незаконную тактику в Украине, используя неточное и запрещенное международным сообществом оружие и боеприпасы, преднамеренно нанося удары по гражданским лицам и общественным местам, тем самым нанося не только огромный физический ущерб, но и стремясь деморализовать и запугать украинское общество», — заявил председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс.

Россия отрицает удары по гражданским объектам и мирному населению.

Разведка Британии рассказала о первом судне с украинским зерном, которое успешно прошло по «зерновому коридору» и движется к Стамбулу, об этом сообщило также издание Ukrainian Shipping Magazine. Сухогруз вышел из порта Одессы 1 августа и прибудет в столицу Турции в ночь на 3 августа. Там его осмотрят представители делегации Турции, России, Украины и ООН. Судно Razoni перевозит 26 тысяч тонн кукурузы. По данным ВВС, отправки ожидают 68 судов с 1,2 млн тонн грузов.

Сотрудники спецслужбы считают удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе в День ВМФ очередной неудачей Черноморского флота в пятимесячных боях против Украины. Речь, в частности, идет о гибели крейсера «Москва» в апреле 2022 года. После сообщений об отмене парада маловероятно, что Черноморский флот сможет проводить громкие публичные мероприятия параллельно со «спецоперацией».

Аналитики Института изучения войны (ISW) пишут, что продолжается переброска российских войск из северной части Донецкой области для поддержки оборонительных позиций на юге Украины. Возможно наступление на Славянск пока приостановится. Также больше войск передислоцируют в Крым. Вероятнее всего, Россия готовится к украинскому контрнаступлению.

По оценке ISW, российские силы несут ответственность за убийство 53 украинских военнопленных в результате взрыва в контролируемой Россией тюрьме в Еленовке 28 июля. Стены здания, куда, по версии Минобороны, попала украинская ракета из американской системы HIMARS, не разрушены. Вокруг не осталось воронок от взрывов. Из этого аналитики ISW делают вывод, что ответственность за гибель пленных — на России.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом».

**«Азов» в России признан запрещенной террористической организацией с экстремистской символикой.

