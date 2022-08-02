Ректора РАНХиГС и члена совета директоров «Газпрома» Владимира Мау отпустили под подписку о невыезде. Его обвиняют в мошенничестве на 40 млн рублей.

Тверской суд 30 июня отправил его под домашний арест до 7 августа. Он не признал вину во время допросов. Он также ходатайствовал об освобождении под залог, но суд отказал ему в этом.

Проректора РАНХиГС Ивана Федотова Тверской суд Москвы 22 июля отправил под домашний арест. Его подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере: это дело связано с делом Мау. Дело Мау, в свою очередь, связывали с «делом Шанинки» против экс-замминистра просвещения Марины Раковой и других.