Пелоси объяснила цель своего визита на Тайвань

Спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси заявила, что ее визит на Тайвань никоим образом не противоречит политике США в отношении Китая. Об этом говорится в письменном заявлении, распространенном ее пресс-службой вскоре после посадки.

Из заявления также следует, что визит Пелоси на Тайвань действительно является подтверждаем поддержки тайваньской демократии со стороны США. Представитель Конгресса США заявила, что Вашингтон выражает солидарность с народом Тайваня. Кроме того, она отметила, что Штаты выступают против односторонних попыток изменить статус-кво острова.

МИД Китая выразил решительный протест и осудил прибытие Пелоси на Тайвань. Во внешнеполитическом ведомстве республики указали на то, что действия Вашингтона серьезно нарушают принцип «одного Китая» и положения китайско-американских коммюнике. В этой связи КНР выступил с призывом к США не использовать Тайвань для установления контроля над Китаем.

Напомним, правительственный спецборт со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя в 17:44. СМИ облетели снимки ее спуска по трапу самолета.

Нэнси Пелоси отправилась в поездку по Азии 31 июля. Политик возглавила делегацию Конгресса в Индо-Тихоокеанском регионе. В планах было посещение Сингапура, Малайзии, Южной Кореи и Японии. В официальном заявлении при этом не упоминался Тайвань.