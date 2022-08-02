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#Новости

Пелоси объяснила цель своего визита на Тайвань

02.08.2022

Пелоси подтвердила, что США выражают поддержку демократическим силам Тайваня

Спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси заявила, что ее визит на Тайвань никоим образом не противоречит политике США в отношении Китая. Об этом говорится в письменном заявлении, распространенном ее пресс-службой вскоре после посадки.

Из заявления также следует, что визит Пелоси на Тайвань действительно является подтверждаем поддержки тайваньской демократии со стороны США. Представитель Конгресса США заявила, что Вашингтон выражает солидарность с народом Тайваня. Кроме того, она отметила, что Штаты выступают против односторонних попыток изменить статус-кво острова.

МИД Китая выразил решительный протест и осудил прибытие Пелоси на Тайвань. Во внешнеполитическом ведомстве республики указали на то, что действия Вашингтона серьезно нарушают принцип «одного Китая» и положения китайско-американских коммюнике. В этой связи КНР выступил с призывом к США не использовать Тайвань для установления контроля над Китаем.

Напомним, правительственный спецборт со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя в 17:44. СМИ облетели снимки ее спуска по трапу самолета.

Нэнси Пелоси отправилась в поездку по Азии 31 июля. Политик возглавила делегацию Конгресса в Индо-Тихоокеанском регионе. В планах было посещение Сингапура, Малайзии, Южной Кореи и Японии. В официальном заявлении при этом не упоминался Тайвань. 


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