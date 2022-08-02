Правительственный спецборт Пелоси заходит на посадку в аропорту Тайбэя

Тайваньский аэропорт Суншань, куда направляется спецборт Нэнси Пелоси, снял маскировочные чехлы с зенитных пушек, сообщила тайбэйская газета «Цзыю шибао». Самолет ВВС США уже вошел в воздушное пространство Тайваня.

По данным сервиса FlightRadar24, посадка американского военного борта, на котором предположительно находится спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сядет в аэропорту Тайбэя в 17:44 по московскому времени (22:44 по местному времени). Самолет уже начал снижение.

Тайваньский аэропорт готовится встретить самолет. Воздушная гавань сняла маскировочные чехлы с двуствольных артиллерийских установок класса «земля – воздух» калибром 35 мм. Их используют для борьбы с беспилотниками или барражирующими боеприпасами. В состояние боевой готовности также приведены радиолокационные системы. По сообщениям СМИ, в Тайбэе звучат сирены.

В свою очередь КНР закрывает для гражданских самолетов зону Тайваньского пролива, пишут СМИ со ссылкой на госорганы республики. Официального подтверждения этой информации пока не последовало. Кроме того, Китай направил два действующих авианосца Народно-освободительной армии к линии разделения в Тайваньском проливе. Туда также вылетели китайские истребители Су-35, сообщил портал «Юйюань таньтянь».

Между тем с американской базы на Окинаве поднято восемь истребителей F15 и пять самолётов-заправщиков, сообщают японские СМИ. Истребители ВВС Тайваня также начали сопровождение спецборта правительства США.