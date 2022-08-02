Спецборт Пелоси должен приземлиться в Тайбэе в 17:44 мск

Американский военный борт, на котором может находиться спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сядет в аэропорту Тайбэя в 17:44 по московскому времени (22:44 по местному времени). Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24.

Спецборт ВВС США, на котором Нэнси Пелоси прибыла в Малайзию, вылетел из Куала-Лумпура, миновал Филиппины и в настоящее время приближается к Тайваню. Как сообщает «Дождь»*, в ожидании предполагаемого визита американской делегации на самом высоком небоскребе Тайваня зажглись приветственные надписи «добро пожаловать в Тайвань» и «cпасибо».

В связи с возможным визитом Пелоси и ростом напряженности в отношениях с Китаем Тайвань повысил боевую готовность и стал оборудовать бомбоубежища, сообщает Reuters. В них превратились автостоянки, метрополитен и торговые центры. Всего в Тайбэе начитывается около 4,6 тысяч объектов, в которых могут укрыться 12 млн человек.

Китай в свою очередь объявил о проведении военных учений в провинции Фуцзянь, а также выпустил в море два действующих авианосца Народно-освободительной армии КНР. По данным источника Reuters, корабли приближаются к линии разделения в Тайваньском проливе.

Между тем с американской базы на Окинаве поднято восемь истребителей F15 и пять самолётов-заправщиков, сообщают японские СМИ.

* «Дождь» признан Минюстом РФ «иностранным агентом».

