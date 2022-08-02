МИД РФ допустил разрыв дипотношений с США в случае признания России спонсором терроризма

Москва готова разорвать дипломатические отношения с США в случае признания России страной-спонсором терроризма. С соответствующим заявлением на брифинге во вторник выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова заявила, что США своими действиями нарушают принципы международного права. Она назвала «наивными» американских сенаторов и конгрессменов, которые считают, что статус страны-спонсора терроризма станет для России «страшной карой», которая заставит ее жителей жить по «придуманному США миропорядку, основанному на правилах».

«При этом забывается, что любое действие рождает противодействие и логическим результатом подобного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями», - приводит «РИА Новости» ее слова.

США в настоящее время проверяют действия России в Украине на соответствие критериям государства-спонсора терроризма. Об этом на прошлой неделе сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Глава американского внешнеполитического ведомства при этом признал, что присвоение России такого статуса мало что изменит для нее в практическом плане.

Накануне стало известно, что сейм Латвии планирует 2 августа рассмотреть заявление о признании России террористическим государством. Об этом сообщил депутат латвийского парламента Рихардс Колс. Еще одним государством, которое пошло на такой шаг, стала Литва. Правительство страны единогласно приняло резолюцию, в которой признало Россию государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм.