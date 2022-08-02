Политолог Орешкин объяснил отрицание Чубайсом возможного отравления

Российский политолог, ведущий научный сотрудник Института географии РАН Дмитрий Орешкин прокомментировал госпитализацию Анатолия Чубайса в одну из европейских клиник с симптомами синдрома Гийена-Барре. По его словам то, что бывший высокопоставленный чиновник РФ отрицает факт отравления, не значит, что его не было.

«То, что говорит Чубайс, не всегда является правдой. Это человек, который очень хорошо понимает устройство политической реальности, и я на его месте ни в коем случае не голосил бы: «Похоже, что меня пытаются отравить», — поделился он своим мнением в интервью программе «Воздух».

Орешкин добавил, что отрицание Чубайсом возможного отравления значит лишь то, что он понимает, что «структуры» проверяют его приверженность мафиозному закону «омерты» — лишнего не говорить. Молчание Чубайса может говорить о соблюдении им негласных правил высшей корпоративной этики Кремля, предполагает политолог.

При этом эксперт признал, что европейские врачи едва ли станут фальсифицировать медицинские отчеты. Однако в том случае, если Чубайс попросит оставить результаты анализов в тайне, это лишь подтвердит выдвинутую им гипотезу, уверен он.

О госпитализации Чубайса с проявлениями синдрома Гийена-Барре в одну из европейских клиник стало известно два дня назад. Источником информации оказалась Ксения Собчак. По словам журналистки, информацию о том, что Чубайса положили в больницу, предоставила его супруга Авдотья Смирнова. Вчера его состояние улучшилось, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Синдром Гийена-Барре — аутоиммунное заболевание, в результате которого могут отниматься ноги и руки и может наступить паралич лицевых мышц. Полицейские обследовали комнату, где находился Чубайс, когда почувствовал недомогание, на предмет отравляющих веществ, сообщил Telegram-канал «Осторожно, медиа», связанный с Собчак.