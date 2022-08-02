Более 40 человек стали фигурантами дел о вандализме за антивоенный протест после начала СВО

В России с 5 марта более 40 человек стали фигурантами уголовных дел о вандализме (ст. 214 УК РФ) за антивоенный протест, еще шестеро находятся под стражей. Такие данные приводит правозащитный проект «Сетевые свободы».

С начала боевых действий по статье о вандализме (статья 214 УК) были возбуждены уголовные дела в отношении 44 человек из 20 регионов РФ, следует из статистики проекта. Лидером по числу таких уголовных дел стала Тульская область — полиция расследует не менее 6 подобных эпизодов. Каждому четвертому обвиняемому вменяют порчу военной агитации с латинской буквой Z — таких насчитывается 11 человек.

Кроме того, по данным «Сетевых свобод», в настоящее время под стражей по уголовным делам о вандализме за антивоенный протест находятся не менее 6 человек, четверо из них являются стрит-арт художниками. Правозащитники обращают внимание на то, что вандализм относится к категории преступлений небольшой степени тяжести.

Для сравнения проект привел статистику по числу уголовных дел о вандализме, возбужденных в 2020 году. Выяснилось, что тогда по данной статье было осуждено 95 человек. В 2021 году произошел резкий рост — число осужденных возросло до 261 (рост в 2,7 раз).

Помимо статей о вандализме, полиция часто обращается к новым положениям Уголовного кодекса РФ — публичному распространении «фейков» о действиях ВС РФ (ст. 207.3 УК РФ) и дискредитации действий российских военных (ст. 20.3.3 КоАП РФ и ст. 280.3 УК РФ). Одной из обвиняемых по делу о распространении «фейков» стала петербургская художница Саша Скочиленко. Накануне ее перевели из СИЗО-5 в ИВС Василеостровского района для ознакомления с делом.