Первый сухогруз с украинским зерном успешно прошел по «зерновому» коридору

Первое судно с украинским зерном успешно прошло по «зерновому коридору» и движется по направлению к Стамбулу, сообщило издание Ukrainian Shipping Magazine. Сухогруз выше из порта Одессы накануне и прибудет в столицу Турции в ночь на 3 августа.

Как отмечается в публикации, судно Razoni с 26 тысячами тонн кукурузы по состоянию на 2:00 2 августа находилось у второй согласованной «безопасной зоны» вблизи румынского города Сулина. Далее корабль минут пролив Босфор и будет держать курс в ливанский порт Триполи.

Руководитель Объединенного координационного центра в Стамбуле контр-адмирал Озджан Алтунбулак заявил, что сухогруз в полночь бросит якорь в Стамбуле. После этого на борт поднимется делегация в составе представителей Турции, России, Украины и ООН, чтобы провести инспекцию. По ее итогам сухогруз продолжит свой путь.

Сухогруз Razoni с 26 тысячами тонн кукурузы покинул порт Одессы под флагом Сьерра-Леоне в понедельник, 1 августа. Это стало возможным благодаря заключению четырtхстороннего соглашения о содействии вывозу зерна из украинских портов между Турцией, Россией, Украиной и ООН. Документ предполагает создание коридора, который позволит вывозить украинское зерно по Черному морю. Власти Украины рассчитывают, что все три порта — Одессы, Черноморска и Южного — заработают в ближайшие недели.

На следующий день после подписания соглашения Москва атаковала порт Одессы. Из-за этого есть опасения, что Россия не будет соблюдать условия зерновой сделки.





