Помощник Медведева объяснил его пост о присоединении Грузии и Казахстана к России

Осипов заявил журналистам, что последний опубликованный Медведевым пост был посвящен Дню Военно-морского флота, который отмечался 31 июля. Он заверил, что с неизвестным, взломавшим страницу политика, «разберется администрация ВК и те, кому положено», пишет «Коммерсант».
Ночью 2 августа на странице Медведева «ВКонтакте» появился пост, в котором развал СССР назывался «роковой ошибкой». В тексте также говорилось, что границы России «нигде не заканчиваются» и страна «пойдет в поход для восстановления границ нашей Родины». В частности, речь шла о присоединении Грузии и «искусственного государства» Казахстана, в котором «порядка не будет», пока туда «не придут русские». Позднее запись исчезла со страницы политика.
После начала военной спецоперации России в Украине соцсети Медведева получили вторую жизнь. Политик стал активно публиковать заметки, посвященные критике и угрозам властям Украины и странам Запада. В середине прошлого месяца Медведев в ходе встречи с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгограде пригрозил Украине Судным днем в случае нападения на Крым.