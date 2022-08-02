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Китайские СМИ показали кадры военных учений в провинции Фуцзянь

02.08.2022

Провинция Фуцзянь является ближайшей к Тайваню территорией материкового Китая. Народно-освободительная армия проводит военные учения перед возможным визитом Нэнси Пелоси на остров. По данным СМИ, она прилетит уже вечером 2 августа. По информации Reuters, Китай рассматривает визиты официальных лиц США на Тайвань как обнадеживающий сигнал лагерю сторонников независимости на острове. Власти КНР считают остров своей территорией и опасаются поддержки Соединенными Штатами демократических властей острова.