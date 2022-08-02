Минюст РФ составил методички, разъясняющие разницу между «мнением» и «утверждением» об СВО

Министерство юстиции РФ подготовило для следователей и судей два методических пособия, разъясняющих разницу между мнением и утверждением о военной спецоперации России в Украине. Коппи документов оказались в распоряжении газеты «Коммерсанть», их предоставил изданию старший партнер проекта «Сетевые свободы», адвокат Станислав Селезнев.

Первый документ устанавливает порядок проведения судебной лингвистической экспертизы в делах о «публичном распространении заведомо ложной информации» о действиях Вооруженных сил РФ (ст. 207.3 УК РФ). Второй документ поясняет, как проводить «комплексную психолого-лингвистическую экспертизу» материалов о «публичной дискредитации использования» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ и ст. 280.3 УК РФ). По словам Селезнева, Минюст уже разослал методички в свои региональные управления.

Согласно методичке, утверждением может считаться информация, которая подается в виде факта и достоверность которой можно проверить. Объектом экспертизы может стать «сообщение», которое может быть исследовано «только с учетом контекста его размещения и коммуникативной ситуации». Авторы пособия указывают, что основной задачей экспертиз в таком случае становится установление «способа подачи содержащейся в материале информации».

Если речь идет о «мнении» и «оценке», то задачей экспертов является «установление» типа «экстремистского» значения, которое хотел выразить автор высказывания. По мнению составителей методички, типов экстремистских значений насчитывается три: «дискредитация использования ВС РФ», «дискредитация исполнения органами госвласти своих полномочий в целях защиты интересов РФ и ее граждан», а также «побуждение (в том числе в форме призыва) к воспрепятствованию использования ВС РФ». Дискредитацией в методичке признается умышленное действие, которое направлено на подрыв доверия к авторитету органов государственной власти.

Одной из обвиняемых по делу о распространении «фейков» стала петербургская художница Саша Скочиленко. Уголовное дело в отношении нее возбудили минувшей весной. Художница 31 марта в магазине «Перекресток» в Петербурге заменила ценники на товары информацией о боях в Украине и действии российских военных. Позднее одна из покупательниц супермаркета написала на нее донос. Активистку поместили под стражу 13 апреля. Накануне ее перевели из СИЗО-5 в ИВС Василеостровского района для ознакомления с делом.