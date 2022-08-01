159-й день боев: главное

Из порта Одессы вышло первое судно с украинским зерном. Около 26 тысяч тонн кукурузы завтра будут в порту Стамбула: там судно пройдет досмотр, и оно отправится далее. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, «это возможность протестировать достигнутые в Стамбуле договоренности». Москва ожидает соблюдения всеми сторонами условий соглашения, подписанного в Стамбуле 22 июля.

Россия нанесла удары по Харькову, Николаеву и двум районам в Днепропетровской области. Есть раненые гражданские, сообщает «Вот так» со ссылкой на местные администрации. Власти Днепропетровской области сообщили о 60 снарядах, которые были намеренно направлены по жилым кварталам. Две женщины ранены, одна из них находится в больнице в тяжелом состоянии. В Харьковской области российские войска обстреляли Салтовский район. Ранены двое мирных жителей. В Николаеве пострадало новое здание городского травмпункта.

Минобороны России отрицает удары по гражданским объектам. Сегодня в ведомстве сообщили, что «в результате высокоточного удара в городе Харьков на территории завода «Украинские энергетические машины» уничтожены две американские пусковые установки реактивных систем залпового огня «HIMARS» и 53 украинских националиста и иностранных наемника». Также в районе Харькова «нанесен удар по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады». Авиация и ракетные войска уничтожили «центр обеспечения горюче-смазочными материалами военной техники ВСУ в районе города Никополь Днепропетровской области, а также живая сила и военная техника противника в 239-ти районах».

140 российских военнослужащих обратились в Следственный комитет. Их удерживают в изоляции в ЛНР за отказ участвовать в «спецоперации», сообщил правозащитник Павел Чиков. По словам военнослужащих, их незаконно лишили свободы и удерживали в различных местах Луганской области: никаких документов на них не составляли, обвинений также не предъявили.

«В помещении с зарешеченными окнами и железной дверью, закрывающейся на замок снаружи, не было элементарных удобств, для естественных надобностей использовалось железное ведро и пластиковые бутылки, питание отсутствовало, документы и вещи были отняты», — указано в заявлении.

Военнослужащие просят провести проверку и привлечь к уголовной ответственности виновных командиров за превышение должностных полномочий.

В ДНР готовятся провести новые суды, пишет ТАСС. Верховный суд самопровозглашенной республики рассмотрит уголовное дело в отношении шведа, хорвата и трех подданных Великобритании: Густавссона Матиаса, Пребега Векослава, Хардинга Джона, Хили Дилана, Хилла Эндрю. Они, по версии ДНР, входили в батальон «Азов»* и другие вооруженные формирования. Иностранцев взяли в плен в Мариуполе. Дата слушания дела по существу не определена.

Иностранцев подозревают в наемничестве. Ранее трех иностранцев: двух британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина, а также марокканца Саадуна Брагима — Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни. Они подали апелляцию, решения по ней нет. Британия требует считать их военнопленными, а не наемниками. Россия утверждает, что не может гарантировать неисполнение смертного приговора.

Помимо этого в ДНР начали рассматривать уголовное дело в отношении участников диверсионно-штурмовой группировки «Медведи SS». По версии следствия, жертвами группы стали более 100 человек. Всего на скамье подсудимых девять человек. Слушания идут в закрытом режиме. Их обвиняют в создании вооруженного формирования, участии на территории иностранного государства в вооруженном формировании в целях, противоречащих интересам ДНР, попытках свержения власти, обучении терроризму и наемничестве. Им также может грозить смертная казнь. Все обвиняемые сотрудничали со следствием и давали подробные показания, добавили в ТАСС.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что «Азовсталь» станет технопарком, а в Мариуполе к 2025 году будет жить до 350 тысяч человек. Такими планами Хуснуллин поделился с РБК. В центре города исторические здания восстановят, если они не полностью разрушены. Первое жилье в городе построят к сентябрю. Тогда же в Мариуполе появятся первые социальные объекты. Инженерную инфраструктуру понадобится полностью заменить, будут созданы новые транспортные узлы, в том числе железная дорога. При этом средства на восстановление города будут выделять без сокращения расходов на регионы России.

Разведка Британии сообщила, что в течение последних четырех дней Россия продолжает предпринимать тактические атаки на бахмутском направлении к северо-востоку от Донецка, но продвигается медленно. Как сообщили украинские власти на прошлой неделе, Россия вероятно перебрасывает значительную часть своих сил из северного сектора Донбасса на юг Украины. Это может говорить о том, что Россия корректирует оперативный план своего наступления на Донбасс, из-за того что не смогла добиться решающего оперативного прорыва по апрельскому плану. Возможно, Запорожский фронт российские силы определили как уязвимый район, нуждающийся в подкреплении.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что российские силы возобновили локальные наземные атаки к северо-западу и юго-западу от Изюма и, возможно, создают условия для проведения наступательных операций дальше на запад, в Харьковскую область или в сторону Харькова. Российские войска в течение нескольких месяцев удерживали позиции в районе Балаклеи и Великой Камышевахи и могут использовать эти два района в качестве плацдармов для наступательной операции на Харьков. Но, по мнению аналитиков, крайне маловероятно, что российские силы захватят Харьковскую область или сам Харьков. Хотя возможно приказ взять Харьковскую область исходит от Путина.

Аналитики также считают, что российские силы могут проводить провокационные атаки, чтобы предотвратить контрнаступление украинских войск. Таковой, вероятно, была атака беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе 31 июля. Украинская сторона отрицала причастность к этой атаке.

В ISW также продолжают сомневаться, что удар по колонии в Еленовке 28 июля был со стороны Украины. Пока, несмотря на поступившее официальное приглашение от Минобороны международным экспертам Международного комитета Красного Креста и ООН, независимая сторона не получила доступ в колонию.

Аналитик Оливер Александер опубликовал спутниковые снимки от 27 июля, на которых видны открытые могилы в тюрьме в Еленовке, отметив, что спутниковые снимки от 29 июля показывают, что те же могилы были засыпаны. Основатель группы журналистов-расследователей Bellingcat** Элиот Хиггинс говорил, что спутниковые снимки указывают на беспорядки после 18 июля и до 21 июля, что позволяет предположить, что российские силы могли спланировать инцидент заранее.

*«Азов» признан в России террористической организацией и запрещен.

**Bellingcat Минюст России считает «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».