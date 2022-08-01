СМИ сообщают об улучшении состояния Анатолия Чубайса

Состояние бывшего спецпредставителя президента РФ по вопросам устойчивого развития, покинувшего Россию спустя месяц после начала военной спецоперации в Украине, улучшилось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Анатолий Борисович оказался в больнице после появления симптомов синдрома Гийена-Барре. Сейчас его состояние стало лучше», — рассказал собеседник агентства.

О госпитализации Чубайса в одну из европейских клиник стало известно накануне. Источником информации оказалась Ксения Собчак. По словам журналистки, информацию о том, что Чубайса положили в больницу, предоставила его супруга Авдотья Смирнова.

Синдром Гийена-Барре — аутоиммунное заболевание, в результате которого могут отниматься ноги и руки и может наступить паралич лицевых мышц. Полицейские обследовали комнату, где находился Чубайс, когда почувствовал недомогание, на предмет отравляющих веществ, сообщил Telegram-канал «Осторожно, медиа», связанный с Собчак.