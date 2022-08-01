Reuters сообщает, что сегодня первое судно с украинским зерном покинуло порт Одессы. Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

«Первое судно с зерном после #Russian Aggression покинуло порт. Благодаря поддержке всех наших стран-партнеров и ООН мы смогли полностью реализовать соглашение, подписанное в Стамбуле», — написал он в Twitter.

По информации «Настоящего времени»*, на судне Razoni 26 тыс. тонн украинской кукурузы. Оно следует под флагом Сьерра-Леоне в порт Триполи в Ливане. Корабль прибудет в Стамбул завтра, там же будет проведен его досмотр.

*«Настоящее время» Минюст России считает «иностранным агентом».