Анатолий Чубайс в реанимации

Источником информации стала Ксения Собчак, которая в своем телеграм-канале сообщила, что разговаривала с женой Чубайса Авдотьей Смирновой, которая сообщила ей о госпитализации мужа. Собчак приводит комментарий, как она говорит, самого Чубайса: «Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное».

Синдром Гийена-Барре — аутоиммунное заболевание, в результате которого могут отниматься ноги и руки, и может наступить паралич лицевых мышц. Полицейские обследовали комнату, где находился Чубайс, когда почувствовал недомогание, на предмет отравляющих веществ, сообщает телеграм-канал «Осторожно, медиа», связанный с Собчак.