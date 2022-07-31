158-й день боев: главное

Сегодня в Севастополе самодельным беспилотником был атакован штаб Черноморского флота. Ранения получили шесть человек. В России в атаке обвинили Украину, но после было сделано заявление о том, что беспилотник поднялся из Севастополя, а не извне. Украина назвала атаку провокацией.

«Вот так» сообщил, что России не отвечает на запросы о возвращении в Украину тел убитых военнопленных в колонии в Еленовке.

«За это должно быть наказание персональное. Требуем, чтобы Россию признали государством-спонсором терроризма. Это международное преступление. По возвращению тел: омбудсмен сделал заявление, мы, как уполномоченные, тоже запросы сделали. Пока ответа от России нет», — заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Ранее Минобороны России заявило, что приглашает к участию в расследовании удара по Еленовке ООН и Международный комитет Красного Креста. Но в Красном Кресте сообщили, что их не допустили к месту взрыва.

DW* пишет, что в Луганской области складывается «катастрофическая гуманитарная ситуация».

«Тела погибших с улиц и из-под домов россияне не убрали до сих пор. По Северодонецку распространяется инфекция, вероятно, из-за потребления воды из скважин, куда попали продукты разложения», — сообщил глава областной госадминистрации Сергей Гайдай.

В Николаеве сегодня был один из самых сильных ударов с 24 февраля. В ходе атаки в собственном доме погиб украинский бизнесмен, владелец компании одной из крупнейших зерновых компаний «Нибулон» Алексей Вадатурский и его жена, пишет РБК. Он занимал 24 место в списке Forbes в Украине. Еще два человека пострадали. Разрушены гостиница, спорткомплекс, учебные заведения и жилые дома.

В Минобороны сообщали сегодня, что «продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины».

«В результате ударов ВКС России в районах населенных пунктов Потемкино, Белогорка Херсонской области и Белая Криница Николаевской области уничтожено до 100 националистов и 25 единиц военной техники. Также уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Мураховка Николаевской области, Серебрянка Донецкой народной республики, Змиев Харьковской области и города Николаев», — писали в ведомстве.

Разведка Британии сообщает, что 28 июля 2022 года Россия выпустила не менее 20 ракет по северной Украине с территории Беларуси. Белорусскую территорию Россия использовала также в феврале при наступлении на Киев.

Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает придерживаться линии Москвы в отношении украинского конфликта, заявив 21 июля, что Украина должна принять требования России о прекращении войны. Его режим стал еще более авторитарным, с расширением смертной казни за «подготовку террористических актов». Его растущие и безосновательные обвинения Запада в замыслах в отношении Беларуси и Украины, вероятно, указывают на то, что он стал почти полностью зависимым от России.

Аналитики Института изучения войны (ISW) пишут, что российские силы вероятно отдают приоритет наступательным операциям в направлении Бахмута и вокруг Донецка в ущерб усилиям по взятию Северска и Славянска. Усилия вокруг Донецка по всей видимости направлены на то, чтобы вытеснить украинские силы из зоны досягаемости артиллерийского огня.

Возможно, добавили в ISW, российские войска намереваются захватить как можно больше территории в Донецкой области до запланированных на сентябрь референдумов. Очень маловероятно, что российские наступательные операции позволят взять Бахмут, который является большим и хорошо защищенным, или добиться значительных успехов к западу от Донецка, даже если им удастся взять города Авдеевку и Пески.

Однако боевые действия в этих районах вероятно будут усиливаться, и президент Украины Владимир Зеленский призывает жителей эвакуироваться.

Ни Россия, ни Украина не представили новых доказательств относительно причин или ответственности за гибель украинских военнопленных в колонии в Еленовке. Российские власти сообщили о 50 погибших и опубликовали списки. Украинские официальные лица заявили, что в настоящее время не могут проверить список, и призвали к международному расследованию. ISW не может подтвердить характер или причину произошедшего, но остается более вероятным, что ответственность за это несут российские силы. Российские власти обвинили в ударе ВСУ.

Украинские силы превентивными артиллерийскими ударами сорвали наземную атаку российских войск в Херсонской области. Украинские официальные лица утверждают, что из-за повреждения железнодорожного моста через Днепр возле Херсона российские войска не могут пополнить запасы своих позиций на западном берегу реки по железной дороге.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом».