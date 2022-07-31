В Калининграде не берут анализы на иммунный статус у больных ВИЧ

Организация «Пациентский контроль»‎, которая занимается проблемами с поставками препаратов для больных ВИЧ и СПИД, сообщила, что в Калининградском Центре СПИД не берут анализы на иммунный статус.

«К нам поступило большое количество сообщений от пациентов из Калининграда. Все бьют тревогу, ведь в Центре СПИД объявили, что анализы на иммунный статус можно будет сдать не раньше осени. Сложившаяся ситуация объясняется врачами очень просто — проблемы с логистикой из-за санкций. Местные активисты сообщили, что обратились за разъяснениями к главврачу, который в свою очередь заявил: «Аукционы прошли, тест-системы закуплены, но проблемы с доставкой», — рассказали в «Пациентском контроле»‎.

Общественники добавили, что пока не могут подтвердить, есть ли действительно проблемы с логистикой или дело в чем-то другом. Они готовят запросы главврачу Центра СПИД и в местный Минздрав.