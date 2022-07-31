Reuters: первое судно с украинским зерном выйдет из порта в понедельник

Агентство Reuters сообщило, что первое судно с украинским зерном выйдет из порта в понедельник. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин.

«Если все (детали) будут завершены к завтрашнему дню, то есть большая вероятность того, что первое судно покинет порт завтра… Самое позднее мы увидим, как корабли покинут порты на следующий день», — сказал Калин.

По его словам, координационный центр в Стамбуле скоро закончит работу по экспортным маршрутам.

«Коммерсант» пишет, что первые суда с 25 млн тонн украинского зерна прибудут в Турцию 3 августа, конвой будет состоять из 16 судов. Затем груз отправится в Сомали, время в пути может занять до полутора месяцев. Суда будут отслеживать с помощью беспилотников и по спутникам.



Соглашение о вывозе украинского зерна ООН, Турция, Россия и Украина подписали 22 июля в Стамбуле. Стороны договорились не атаковать торговые суда, досматривать партии будет Турция. Это должно будет снизить мировые цены на зерно и снизить продовольственный кризис в мире.

На следующий день после подписания соглашения Москва атаковала порт Одессы. Из-за этого есть опасения, что Россия не будет соблюдать условия зерновой сделки.