Путин утвердил новую доктрину ВМФ

Сегодня в День ВМФ Владимир Путин утвердил новую доктрину флота. Основной угрозой России в ней назвали политику США по доминированию в Мировом океане, продвижение НАТО к российским границам.

Согласно доктрине, национальные интересы России распространяются на весь Мировой океан (и Каспийское море). Для России основные риски связаны с зависимостью России от морских перевозок и трубопроводов, а также с санкциями. «Коммерсант» уточняет, что США и союзники также хотят ограничить доступ РФ к ресурсам Мирового океана. А у некоторых стран есть территориальные претензии к России.

Также в доктрине указаны вооруженные конфликты на территориях государств, имеющих выход к Мировому океану, а на Россию якобы идет информационное и военное давление для снижения эффективности ее морской деятельности.

Как пишет «Вот так», Путин поручил усилить систему передачи судов военным на случай большой войны. России нужно развивать Северный морской путь: некоторые государства усиливают давление на Россию и ее контроль над Севморпутем. России нужно разрабатывать шельфы, регистрировать большее число судов в РФ и усилить флот.