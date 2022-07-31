Красный Крест не допустили в колонию в Еленовке

Международный комитет Красного Креста не получил доступ в колонию в Еленовке. В Минобороны говорили о готовности к объективному расследованию.

О том, что запрос на доступ в колонию не удовлетворен, сообщили в Twitter организации.

«Предоставление МККК доступа к военнопленным является обязательством сторон в конфликте в соответствии с Женевскими конвенциями», — добавили в организации.

В Минобороны России сообщили, что официально пригласили экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста.

«Российская Федерация в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке, приведшего к гибели большого количества украинских военнопленных, официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста», — сказано в заявлении ведомства.

По последним данным Минобороны, после пятничного обстрела колонии в Еленовке погибли 50 человек. Ведомство опубликовало список погибших. Украина и Россия обвинили друг друга в атаке: в колонии содержались украинские военнопленные, которые сдались в плен из завода «Азовсталь».



