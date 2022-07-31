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#Новости

В Курской области обстреляли поселок Теткино

31.07.2022

Пострадавших нет, повреждены ЛЭП и газовая труба

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о минометном обстреле села Теткино Глушковского района. Было больше 20 прилетов, пострадавших нет. 

«Есть повреждения линии электропередачи по улицам Белопольская и Комсомольская. Несколько улиц остались без электроснабжения, аварийные бригады уже приступили к устранению повреждений, специалистам потребуется около трех часов. Кроме того, была повреждена газовая труба. Специалисты уже подключили дома по временной схеме», — написал Старовойт. 

В нескольких домах разбиты окна, повреждены стены и заборы. Есть повреждения у нескольких машин.


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