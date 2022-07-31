В Курской области обстреляли поселок Теткино

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о минометном обстреле села Теткино Глушковского района. Было больше 20 прилетов, пострадавших нет.

«Есть повреждения линии электропередачи по улицам Белопольская и Комсомольская. Несколько улиц остались без электроснабжения, аварийные бригады уже приступили к устранению повреждений, специалистам потребуется около трех часов. Кроме того, была повреждена газовая труба. Специалисты уже подключили дома по временной схеме», — написал Старовойт.

В нескольких домах разбиты окна, повреждены стены и заборы. Есть повреждения у нескольких машин.