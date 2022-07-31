Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе

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Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что сегодня в штаб Черноморского флота атаковал предположительно беспилотник. Пять человек ранены, пишет ВВС.
Все праздничные мероприятия в честь дня ВМФ в городе отменены. Беспилотник был самодельным. На нем было установлено «маломощное взрывное устройство».
Развозжаев обвинил в атаке Украину. Спикер Одесской администрации Сергей Братчук назвал заявление о нападении на штаб флота «откровенной провокацией».
*RFE Минюст России считает «иностранным агентом».