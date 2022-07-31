Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе

UPD: число пострадавших достигло 6 человек. Двое пострадавших в состоянии средней тяжести, у остальных ранения легкие. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что атака на штаб Черноморского флота в Севастополе была совершена не извне, а с территории Севастополя, пишет RFE*.

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Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что сегодня в штаб Черноморского флота атаковал предположительно беспилотник. Пять человек ранены, пишет ВВС.

Все праздничные мероприятия в честь дня ВМФ в городе отменены. Беспилотник был самодельным. На нем было установлено «маломощное взрывное устройство».

Развозжаев обвинил в атаке Украину. Спикер Одесской администрации Сергей Братчук назвал заявление о нападении на штаб флота «откровенной провокацией».

*RFE Минюст России считает «иностранным агентом».