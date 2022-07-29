156-й день боев: главное

По колонии в Еленовке в Донецкой области нанесли удар. Погибли 53 человека, 75 ранены. В ней содержались военнопленные украинцы, в том числе те, которые сдались в плен из завода «Азовсталь».

По версии Минобороны, обстрел вес из американских HIMARS.

«По следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка, в котором содержатся военнопленные украинские военнослужащие, в том числе боевики формирования «Азов», нанесен ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Погибло 40 и ранено 75 военнопленных украинцев. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников изолятора. В настоящее время большое количество украинских военнослужащих добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны. Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен», — сообщили в Минобороны.

В Генштабе ВСУ в обстреле колонии в Еленовке обвинили российских военных, пишет «Вот так». Этой провокацией, по мнению украинской стороны, Россия планирует обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки над пленными и расстрелы.

По данным правозащитного проекта Gulagu.Net, украинского обстрела не было. Не было такого приказа и в Минобороны и других «центров принятия решений». «Контроль» за ситуацией у центров принятия решения очень условный, а если уточнять, то контроль утрачен тотально», — сообщил источник.

«Вот так» добавлет, что по опубликованным Reuters кадрам взрыв был внутри, а не снаружи колонии. Об этом заявил советник главы Офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, сославшись на мнение специалистов-пиротехников.

В сети появилось видео с пытками пленного украинского военного. Ему отрезали гениталии и убили выстрелом в голову. Одного из пытавших опознали украинские источники: он снимался в сюжете для РИА Новости и кадыровском батальоне «Ахмат».

Российская сторона не комментировала видео. Украинские власти заявили, что дело будет расследовано, виновных установят и они понесут наказание. «Вот так» добавили, что российские пропагандисты сомневаются, что видео реальное, некоторые назвали его постановкой: якобы потому, что пленный не кричит и нет фонтанов крови.

Источник Gulagu.Net не сомневаетс в подлинности записи. Он рассказал, что в российских силах очень серьезная часть сейчас за пыточный конвейер — «стадия безумия пройдена».

«В целом пытки вышли на новый уровень. Кроме прочих причин — нет больше мотивированной «Армии России», которая отталкивалась бы хоть от какой-то идеологии. Есть ряд ЧВК (вагнеровцы — самая большая, но не единственная структура), где мотивация — деньги и «насилие без границ», при этом психопатов и маньяков хватает — в армию такие люди не попадут, не пройдут даже совсем лояльную комиссию у слепоглухонемого психиатра. А вот в наемники — без ограничений», — написал источник. — «По пыткам и неконтролируемому насилию ситуация продолжает стремительно ухудшаться. Я не совсем понимаю, куда хуже, но те, кто занимается контролем ситуации, утверждают именно так. Прохождение всех стадий дегуманизации идет молниеносно. Образовались социальные пласты тех, кому уже невозможно пояснить, почему пытки и казни (причем, наиболее изощренными методами) недопустимы».

DW* сообщает, что через Мелитополь в сторону Херсона последние четыре дня движутся колонны российской военной техники. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, мелитопольцы фиксируют передвижение трех-четырех колонн российской техники в день со стороны Мариуполя и Бердянска. В колоннах по 20-30 единиц техники: танки, бронетранспортеры, боевые машины десанта и грузовики с пехотой.

Минобороны России подтвердило удары «высокоточным оружием» по Киевской области. Из-за них пострадали 15 мирных жителей, сообщает ВВС.

В ведомстве рассказали, что «в Киевской и Черниговской областях в результате ударов высокоточным оружием полностью утратила боеспособность 30-я механизированная бригада. 57-я мотопехотная бригада понесла критические потери».

Глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир рассказал в интервью Hürriyet, что вопрос сотрудничества Турции с Россией по беспилотникам Bayraktar в данный момент не рассматривается. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обратился к турецкому лидеру Реджепу Эрдогану с просьбой наладить совместное производство боевых дронов, пишет «Вот так».

«Я не могу сказать, что это возможно. Ничего подобного в наших планах нет, и никакой работы в этом направлении не ведется», — сказал Демир.

Ранее генеральный директор компании Халук Байрактар говорил что Москва не получала беспилотники и не получит их в будущем.

«Мы никогда не сделали бы ничего подобного. Потому что мы поддерживаем сопротивление Украины, ее суверенитет и независимость», — сказал он.

Аргентина, Бразилия и Мексика отказались осуждать военную операцию России на Украине на Конференции министров обороны Америки. Как пишет «Коммерсант», другие участники конференции — Гаити, Гватемала, Доминиканская Республика, Канада, Колумбия, Парагвай, США и Эквадор — «решительно осудили» боевые действия на Украине. Аргентина и Бразилия считают, что конфликт нужно решать на площадке ООН. По мнению Мексики, украинские бои — вне компетенции обороны Америки.

Посол ДНР в России Ольга Макеева предложила КНДР поучаствовать в трибунале над украинскими военнопленными. Она вручила коллеге из КНДР ноту с предложением об установлении дипотношений между республиками. Кроме того, посол ДНР в РФ сообщила о готовности Дениса Пушилина посетить Северную Корею и встретиться с Ким Чен Ыном, пишет ТАСС.

Разведка Британии считает, что ЧВК «Вагнера» действует в Украине с марта. На востоке страны она координируется с российскими военными. На эту группу, вероятно, была возложена ответственность за определенные участки линии фронта, как и на обычные армейские подразделения.

Это значительное изменение по сравнению с предыдущим использованием группы с 2015 года, когда она обычно выполняла миссии, отличные от открытой крупномасштабной регулярной военной деятельности России. Этот новый уровень интеграции еще больше подрывает давнюю политику российских властей по отрицанию связей между ЧВК и российским государством. Роль «Вагнера», вероятно, изменилась, потому что российское Минобороны испытывает острую нехватку боевой пехоты, однако маловероятно, что сил ЧВК будет достаточно, чтобы существенно изменить траекторию боев.

Институт изучения войны (ISW) пишет, что российские войска, вероятно, пытаются извлечь выгоду из недавних незначительных успехов к юго-востоку от Бахмута. Они продолжают продвигаться в этом районе.

Из-за этого они могут приуменьшать попытки взять Северск, чтобы сосредоточиться на Бахмуте, но об этом еще рано говорить.

Скорее всего, российское командование попытается сохранить темп вокруг Бахмута, возможно, за счет продолжающегося давления на Северск. Маловероятно, что российские войска возьмут сам Бахмут.

Владимир Путин сменил генерал-полковника Геннадия Жидко на посту заместителя министра обороны и начальника Главного военно-политического управления 28 июля. Он подписал указ о назначении генерал-полковника Виктора Горемыкина на должность Жидко.

Российские войска провели ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска, а также к северо-востоку и юго-западу от Бахмута.

Российские силы могут активизировать наступательные операции вокруг Авдеевки, чтобы уменьшить удары украинских войск по Донецку и его окрестностям.

Российские силы могут создать условия для возобновления наступательных операций в направлении Харькова.

Российские силы предприняли попытку ограниченного наземного наступления на южной оси, но, вероятно, понесли территориальные потери в Херсонской области. Они пытаются сохранить свои наземные пути через реку Днепр.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом»