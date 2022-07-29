Леонид Гозман* сообщил о возбуждении уголовного дела против его жены

Как и дело Гозмана*, оно касается неуведомления о втором гражданстве. «Мафия при своих разборках не трогала жен и детей. Этим все похрену!» — написал он в соцсетях.

Дело на Гозмана* завели 15 июля. Семья политика получила гражданство Израиля несколько лет назад и действительно несвоевременно сообщила об этом российским властям. Тем не менее, дела на супругов завели только сейчас.

Леонида Гозмана* задержали 25 июля, но потом отпустили, назвав это накладкой.

«Отпустили и даже извинились, сказали, что это накладка. Это по тому же самому смешному делу [о двойном гражданстве]. Я думаю, это просто бардак. Они объявили меня в розыск еще 12 июля, а 15 мы [c адвокатом] были уже в Следственном комитете. И сегодня утром были в том же Следственном комитете. Видимо, эти шестеренки движутся, не затрагивая друг друга вообще. Высшее начальство напоминает мне, что оно меня помнит и они меня любят», — сказал Гозман*.





*Леонида Гозмана Минюст России считает «иностранным агентом».

