«Медиазона»* и ВВС: потери российской армии составили 5185 человек

«Медиазона»* и ВВС при поддержке волонтеров продолжают собирать официальные сообщения о погибших в Украине российских солдатах. Удалось подтвердить имена 5185 погибших солдат. Минобороны России о потерях сообщало в последний раз 25 марта. По официальным данным погиб 1351 человек.

Исследователи подчеркивают, что полученные цифры не отражают реальный уровень потерь, но позволяют получить хоть какую-то информацию о погибших. В последнее время наблюдается незначительное замедление потерь из-за оперативной паузы на Донбассе.

В некоторых регионах от трети до половины обнаруженных погибших умерли в предыдущие месяцы, но какое-то время или числились пропавшими без вести, или их тела не сразу доставили в Россию.

Все больше погибает офицеров в звании от подполковника. С начала боев в в Украине погибло не меньше 100 таких военных.

От обстрелов ВСУ погибло значительное число нацгвардейцев. Только во время атаки 24 июля погибли не менее 12 росгвардейцев. После о 12 погибших сотрудниках Росвардии сообщили власти Сахалина. В Якутии и Ингушетии также сообщалось о гибели росгвардейцев.

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».