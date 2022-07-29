В сети появилось видео пыток и убийства предположительно украинского военнопленного

«Медиазона»* сообщила, что в российских Telegram-каналах появилось видео пыток и убийства предположительно украинского военнопленного. На первой части ему отрезают гениталии. На второй — убивают выстрелом в голову.

На видео двое мужчин в неуставной форме держат на земле третьего в военной форме, похожей на украинскую. Они отрезали ему гениталии канцелярским ножом. Снимающие назвали его педофилом. На фоне виден белый BMW с буквой Z, наклеенной лентой на капоте.

Украинские источники опознали одного из участвовавших в пытках мужчин — он снимался в сюжете для РИА Новости.

После появилась вторая часть видео. Действие происходит вскоре после первой части пыток. Пленный тяжело дышит через кляп, лежит на земле. Человек за кадром убивает его выстрелом в голову и после тащит тело веревкой.

Российская сторона не комментировала видео. Украинские власти заявили, что дело будет расследовано, виновных установят и они понесут наказание.





*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».