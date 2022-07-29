Рассматривать дело «Сохнута» по существу начнут 19 августа

Басманный суд 28 июля провел беседу по иску Минюста с требованием закрыть израильское агентство «Сохнут». Решать вопрос все-таки будут в суде: рассмотрение дела по существу назначили на 19 августа. Прибывшая из Израиля делегация не участвовала в заседании и прийти к компромиссу без судебного процесса не получилось. Кремль настаивает, что дело не политическое, но в Иерусалиме готовятся ответить, если Минюсту удастся закрыть старейшую еврейскую организацию.

«Сохнут» несколько десятилетий занимается тем, что помогает евреи из России и стран СНГ репатриироваться в Израиль. Минюст направил иск с требованием ликвидировать организацию на прошлой неделе в четверг.

В Москву для решения вопроса прибыла делегация из Израиля, чтобы попытаться решить проблему по правительственным каналам, пишет «Коммерсант». Как пишут «Вести Израиль по-русски», с визами российская сторона медлила, и дипломаты получили документы в последний момент.

Вчера на беседе в Басманном суде можно было бы найти возможность урегулировать спор до судебного разбирательства. Однако это не получилось: рассмотрение дела по существу назначили на 19 августа. После вчерашней беседы адвокаты «Сохнута», как и представители Минюста, отказались. Представитель израильской стороны отметил, что тот факт, что суд не предложил завершить тяжбу компромиссом, не сулит ничего хорошего. Основные претензии к «Сохнуту» — неправильно собранные и хранящиеся персональные данные россиян. «Сохнут» начал работать в России с 1989 года. Под угрозой закрытия он оказался в 1996 году: Минюст России отменил регистрацию Еврейского агентства как незаконную. Тот кризис удалось решит через контакты с США. Но именно в тот год началась борьба за возвращение Сергиевского подворья и здания Русской духовной миссии в Иерусалиме. Сейчас идет борьба за Александровское подворье.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид говорил о том, что закрытие офисов агентства станет серьезным событием, которое повлияет на отношения Москвы и Иерусалима. Израильская делегация прибыла в Москву: дипломаты и чиновники встретятся с российскими коллегами в Минюсте и МИДе. В Израиле в качестве ответных мер на случай закрытия рассматривают несколько вариантов, в частности — остановить работу Российского культурного центра в Тель-Авиве. Но конфликт планируют урегулировать политическими методами. Деятельность агентства все равно не прекратят и переведут в дистанционный формат.

Израиль не поддержали Российскую «спецоперацию» в Украине и оказывают гуманитарную помощь Украине. Сейчас в стране ожидаются выборы. Известный особыми отношениями с мировыми лидерами Экс-премьер и лидер правой партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху планирует вернуться во власть после поражения в 2021 году. По поводу закрытия агентства он говорил, что сейчас в отношениях России и Израиля кризис.

«В течение долгих лет мы выстраивали продуманные, сбалансированные и ответственные отношения с Россией. В последнее время я обеспокоен тем, что то, что мы строили годами, рушится на наших глазах за считанные недели», — говорил Нетаньяху

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил о том, что проблема «Сохнута» — сугубо юридическая.

«К этой ситуации нужно относиться очень аккуратно. Действительно, есть вопросы с точки зрения соблюдения российского законодательства к «Сохнуту», и не нужно политизировать эту ситуацию и проецировать ее на весь комплекс российско-израильских отношений», — говорил Песков.

При этом продолжается дискуссии, о причинах, которые побуждают Россию портить отношения с Израилем. В Telegram-канале «Можем объяснить» политолог Михаил Пелливерт предполагает, что Израиль может перейти в стан недружественных государств, и закрытие «Сохнута» это первая ласточка. По его мнению, дело против агентства — это предупреждение.