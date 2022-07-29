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Рассматривать дело «Сохнута» по существу начнут 19 августа

29.07.2022

Кремль настаивает, что дело «Сохнута» не политическое, но политологи считают, что это сигнал Иерусалиму

Басманный суд 28 июля провел беседу по иску Минюста с требованием закрыть израильское агентство «Сохнут». Решать вопрос все-таки будут в суде: рассмотрение дела по существу назначили на 19 августа. Прибывшая из Израиля делегация не участвовала в заседании и прийти к компромиссу без судебного процесса не получилось. Кремль настаивает, что дело не политическое, но в Иерусалиме готовятся ответить, если Минюсту удастся закрыть старейшую еврейскую организацию. 

«Сохнут» несколько десятилетий занимается тем, что помогает евреи из России и стран СНГ репатриироваться в Израиль. Минюст направил иск с требованием ликвидировать организацию на прошлой неделе в четверг.

В Москву для решения вопроса прибыла делегация из Израиля, чтобы попытаться решить проблему по правительственным каналам, пишет «Коммерсант». Как пишут «Вести Израиль по-русски», с визами российская сторона медлила, и дипломаты получили документы в последний момент. 

Вчера на беседе в Басманном суде можно было бы найти возможность урегулировать спор до судебного разбирательства. Однако это не получилось: рассмотрение дела по существу назначили на 19 августа. После вчерашней беседы адвокаты «Сохнута», как и представители Минюста, отказались. Представитель израильской стороны отметил, что тот факт, что суд не предложил завершить тяжбу компромиссом, не сулит ничего хорошего. Основные претензии к «Сохнуту» — неправильно собранные и хранящиеся персональные данные россиян. «Сохнут» начал работать в России с 1989 года. Под угрозой закрытия он оказался в 1996 году: Минюст России отменил регистрацию Еврейского агентства как незаконную. Тот кризис удалось решит через контакты с США. Но именно в тот год началась борьба за возвращение Сергиевского подворья и здания Русской духовной миссии в Иерусалиме. Сейчас идет борьба за Александровское подворье. 

Премьер-министр Израиля Яир Лапид говорил о том, что закрытие офисов агентства станет серьезным событием, которое повлияет на отношения Москвы и Иерусалима. Израильская делегация прибыла в Москву: дипломаты и чиновники встретятся с российскими коллегами в Минюсте и МИДе. В Израиле в качестве ответных мер на случай закрытия рассматривают несколько вариантов, в частности — остановить работу Российского культурного центра в Тель-Авиве. Но конфликт планируют урегулировать политическими методами. Деятельность агентства все равно не прекратят и переведут в дистанционный формат. 

Израиль не поддержали Российскую «спецоперацию» в Украине и оказывают гуманитарную помощь Украине. Сейчас в стране ожидаются выборы. Известный особыми отношениями с мировыми лидерами Экс-премьер и лидер правой партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху планирует вернуться во власть после поражения в 2021 году. По поводу закрытия агентства он говорил, что сейчас в отношениях России и Израиля кризис.

«В течение долгих лет мы выстраивали продуманные, сбалансированные и ответственные отношения с Россией. В последнее время я обеспокоен тем, что то, что мы строили годами, рушится на наших глазах за считанные недели», — говорил Нетаньяху 

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил о том, что проблема «Сохнута» — сугубо юридическая.

«К этой ситуации нужно относиться очень аккуратно. Действительно, есть вопросы с точки зрения соблюдения российского законодательства к «Сохнуту», и не нужно политизировать эту ситуацию и проецировать ее на весь комплекс российско-израильских отношений», — говорил Песков.

При этом продолжается дискуссии, о причинах, которые побуждают Россию портить отношения с Израилем. В Telegram-канале «Можем объяснить» политолог Михаил Пелливерт предполагает, что Израиль может перейти в стан недружественных государств, и закрытие «Сохнута» это первая ласточка. По его мнению, дело против агентства — это предупреждение. 



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