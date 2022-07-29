Работники автозавода в Ижевске просят Путина спасти предприятие

В Ижевске работники автозавода ИжАВТО обратились к Владимиру Путину с просьбой спасти предприятие. Оно находится в простое из-за отсутствия иностранных комплектующих для LADA Vesta, пишет «7*7».

Работники в простое уже пять месяцев: коллектив выполняет только временные работы по федеральной программе поддержки — красит стены, стрижет траву, собирает мусор.

«Запуститься автозавод не может из-за отсутствия комплектующих для выпуска LADA Vesta. На сегодняшний день российского в лучшем российском автомобиле — всего 40%. Все остальное привозилось из-за границы. Этот автомобиль выпускается с 2015 года, а уровень локализации так и остался, как на момент запуска. Мы считаем, что именно французские владельцы завода совершили фактически диверсию, и из-за этого конвейер не функционирует», — написали сотрудники предприятия.

Они добавили, что вновь назначенный главой АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что вероятный вариант возобновления производства LADA Vesta — вторая половина 2023 года. Но есть опасность, что производство перенесут на площадку в Тольятти.

К Путину работники завода обратились не просто так. В 2010 году он, по словам коллектива, не допустил банкротства предприятия. Сейчас работники попросили президента найти поставщиков комплектующих для производства автомобиля в Ижевске.