Осужденному в Киеве российскому военному изменили пожизненный приговор

«Грати» сообщила, что коллегия судей во главе с Александром Кияшко Киевского апелляционного суда изменила приговор российскому военному Вадиму Шишимарину. Пожизненное заключение заменили на 15 лет лишения свободы.

Приговор Вадиму Шишимарину вынесли 23 мая в Соломенском суде Киева. По версии следствия, 28 февраля российский солдат по приказу старшего по званию убил пенсионера в Сумской области. Его признали виновным в нарушении законов и обычаев войны, совмещенных с умышленным убийством

Дело Шишимарина стало первым рассмотренным в Украине против российских военных. Помимо него осудили также Александра Иванова и Александра Бобыкина. Они получили по 11,5 лет колонии. Суд установил, что солдаты участвовали в обстреле Харьковской области. Также проходит суд над Михаилом Романовым, которого обвиняют в нарушении законов и обычаев войны. В селе Богдановка он убил мирного жителя, а потом изнасиловал его жену. В Чернигове судят танкиста Михаила Куликова. По версии следствия, он виновен в обстреле жилого дома на окраине города, Куликов признал вину.