Активиста из Смоленска отправили в колонию на 6,5 лет

В Смоленске активиста Сергея Командирова отправили в колонию на 6,5 лет. Он сделал во «ВКонтакте» репост видео вымышленного суда над Владимиром Путиным: в конце ролика его приговорили к смертной казни.

Как пишет «7*7», активиста арестовали в октябре 2021 года. Росинформониторинг внес Командирова в перечень террористов и экстремистов, а правозащитный центр «Мемориал»* признал политзаключенным. Против Командирова возбудили шесть уголовных дел: возбуждение ненависти или вражды, публичное оправдание терроризма, реабилитация нацизма и оскорбление представителя власти.

Как писало «Радио.Свобода»**, поводом к преследованию стало размещение постановочного видеоролика о суде над Владимиром Путиным, пресс-секретарём президента Дмитрием Песковым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным. В конце ролика им выносят смертный приговор.

В марте 2021 года автора видео с постановочным судом над Путиным Карима Ямадаева приговорили к штрафу в 530 тысяч рублей. Его признали виновным в оправдании терроризма и оскорблении представителя власти.

Смоленский военный гарнизонный суд рассмотрел пять томов дела Командирова за четыре дня.

*ПЦ «Мемориал» в 2014 году был внесен в реестр НКО-«иноагентов», в апреле 2022 года ливидирован по решению суда.**«Радио.Свобода» Минюст России считает «иностранным агентом».