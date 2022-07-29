Зампред Центробанка Юрий Исаев покинет пост 1 августа

С 1 августа Юрий Исаев покинет пост зампреда ЦБ. Он курировал в Центробанке департамент противодействия недобросовестным практикам, департамент финансового мониторинга и валютного контроля, а также представительство Банка России в Китае, пишет «Интерфакс».

После ухода Исаева вопросы финансового мониторинга и валютного контроля будет курировать зампред Ольга Полякова, противодействие недобросовестным практикам перейдет в ведение зампреда Германа Зубарева. Представительство Банка России в Китае будет курировать первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

С начала 2022 года это четвертый зампред ЦБ, покинувший пост. В январе с должности ушел Дмитрий Скобелкин, в марте пост первого зампреда покинул Сергей Швецов, в июне — Михаил Алексеев.

«Коммерсант» рассказал биографию Исаева. Он родился в Москве 1 января 1972 года, окончил экономический факультет Московского авиационного института (1994), имеет степень кандидата экономических наук.

С 1992 по 2001 год прошел путь от экономиста-аналитика до президента-председателя совета директоров в банке «Российский кредит». В 2001 году возглавил Импэксбанк. С 2002 по 2004 год работал заместителем министра экономразвития и торговли России Германа Грефа. В 2004 работал директором по связям с госорганами в компании «Русал», тогда же был советником первого замглавы ФСБ Владимира Проничева.

Член партии «Единая Россия» с 2005 года. В 2005–2006 годах занимал посты председателя правления Российского банка развития, первого зампреда всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

С 2008 по 2013 год был депутатом Госдумы, возглавлял комитет по финансовому рынку, курировал отношения с Агентством по страхованию вкладов (АСВ). В то же время с 2009 по 2012 год был президентом ФК «Динамо» (Москва). С декабря 2012 по январь 2022 года — гендиректор АСВ.

В январе 2022 года стал заместителем председателя Банка России, с апреля — член совета директоров ЦБ. Награжден орденом Александра Невского (2020), орденом Дружбы (2016), имеет благодарность президента РФ (2013).

Фото: пресс-служба ЦБ