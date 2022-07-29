ДНР: ВСУ обстреляли тюрьму, где содержались военнопленные

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Число погибших выросло до 53 человек, 75 ранены.

В генштабе ВСУ в обстреле колонии в Еленовке обвинили российских военных, пишет «Вот так». Этой провокацией, по мнению украинской стороны, Россия планирует обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, сказал Советник главы МВД Украины

В Минобороны подтвердили удар по Еленовке.

«По следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка, в котором содержатся военнопленные украинские военнослужащие, в том числе боевики формирования «Азов», нанесён ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня «HIMARS». Погибло 40 и ранено 75 военнопленных украинцев. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников изолятора. В настоящее время большое количество украинских военнослужащих добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны. Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен», — сообщили в министерстве.



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В ДНР сообщили, что ночью ВСУ обстреляли колонию в Еленовке. В ней содержались военнопленные: сообщалось, что туда вывозили в том числе украинских военных с завода «Азовсталь». По информации ТАСС, 40 человек погибли, больше 130 ранены.

По словам замминистра информации ДНР Даниила Безсонова, украинские военные ударили, предположительно, из HIMARS. Попадание было в барак с пленными.

Сейчас на месте разбирают завалы.