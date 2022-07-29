Госдеп США объявил награду за информацию о Евгении Пригожине

Государственный департамент США установил награду в 10 млн долларов за информацию о Евгении Пригожине и его «фабрике троллей» — Агентстве интернет-исследований. Это связано с делом о вмешательстве в выборы в США и внутреннюю политику с 2014 года.

По мнению США, Пригожин и его сотрудники вступили в сговор, чтобы нанести ущерб США. В 2016 году они вмешивались в выборы президента. Всем желающим связаться с Госдепом предлагают использовать мессенджеры Signal, Telegram, WhatsApp или браузер Tor.

В США Пригожина обвиняют во вмешательстве в выборы президента в 2016 году. По мнению следствия, «тролли» поддерживали Дональда Трампа. Российские хакеры также взломали сервер Демократической партии и опубликовали конфиденциальные материалы. Российские власти отрицают вмешательство. Евгений Пригожин находится под санкциями США и пытается оспорить включение в санкционный список в суде.

Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости