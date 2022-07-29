В Белгороде написали донос на волонтерку

В Белгороде на волонтера Жанну Басанскую написали донос, пишет «7*7». По мнению анонимных отправителей она — «иноагент», который располагает сведениями о воинских частях России.

Аноним написал в прокуратуру и полицию. Басанскую обвинили в сборе сведений о российских частях, пожертвования для российских солдат она якобы растрачивает. Также отправители добавили, что она высказывается против «спецоперации» в Украине.

Басанская сообщила, что полиция начала в отношении нее проверку. Пока неизвестно, по какой статье, но ей задавали вопросы об имуществе, походах в салоны красоты и деньгах, собираемых для гуманитарной помощи военным.

Копии заявлений в правоохранительные органы опубликовали подписчики актера Даниила Калатуры. Он написал про Басанскую пост, в котором обвинил ее в высказываниях против Путина. Калатура уверен, что невозможно помогать военным и не поддерживать президента.

«Невозможно помогать военным которые участвуют в СВО РФ и при этом не поддерживать главу государства. Это пахнет лицемерием по отношению к России, по отношению к военным. А люди делающие подобные заявления, наводят на себя подозрения в том, что являются иностранными агентами и врагами государства, но это уже дело соответствующих структур и органов безопасности, которые уверен, держат руку на пульсе», — высказался актер.