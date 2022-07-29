ОБСЕ проверит соблюдение прав человека в России

МИД Франции сообщил, что в ответ на тревожную ситуацию с правами человека и основными свободами в России 38 государств-участников ОБСЕ начнут «московский механизм». В последние годы, указали в МИД, в России введены многочисленные ограничительные и репрессивные меры.

«Московский механизм» предполагает расследование утверждений о серьезных нарушениях государством обязательств в рамках ОБСЕ. Независимые эксперты подготовят доклады об особо серьезных угрозах. После экспертного расследования будут сформированы меры по их устранению.

Среди нарушений выделяют обязательства России в области демократии, прав человека, верховенства права. Миссия ОБСЕ оценит состояние этих областей в России. Также будут выявлены действия российского правительства, которые привели к таким последствиям.

В 2022 году «московский механизм» Франция запускает третий раз. В предыдущие разы в этом году поводом были расследования нарушении международного гуманитарного права и прав человека в контексте боев в Украине.

В Госдепартаменте США указали на ограничение свободы слова, мирных собраний и ассоциаций в России, а также на сообщения о пытках и других видах жестокого обращения с содержащимися под стражей в России. Помимо оценки комиссии ОБСЕ выяснит, как эти изменения повлияли, в том числе, на гражданское общество в России.

Эксперты должны будут подготовить отчет к сентябрю 2022 года.

«Московский механизм» ОБСЕ применяли в 2018 году, когда Россию призвали расследовать нарушения прав человека в Чечне, добавляет «Коммерсант». Речь шла, среди прочего, о преследовании представителей ЛГБТ-сообщества в республике. В 2020 году глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот механизм «изжившим себя».