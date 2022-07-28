155-й день боев: главное

В Кропивницком Кировоградской области Украины погибло пять человек, один из них — военный. Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович. Еще 25 человек получили ранения.

В сегодняшней сводке Минобороны информации о Кропивницком нет. Ведомство сообщало 7 июля, что в Кропивницком «на территории центральной районной больницы (ул. Паршутина) размещен штаб территориальной обороны, склады вооружения и боеприпасов».

В Донецкой области представители пророссийских властей в Донецке сообщили, пишет ВВС, что четыре мирных жителя погибли в результате обстрела ВСУ.

Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию государством-спонсором терроризма. Поводом стали действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, пишет ВВС.

Сенат указал на «кампанию террора против гражданских лиц во время Второй чеченской войны»‎, поддержку сепаратистов в Донбассе с 2014 года. Отмечены «удары по ни в чем не повинным мирным жителям Сирии»‎, «неизбирательные обстрелы гражданских центров в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, что привело к гибели бесчисленного количества невинных мужчин, женщин и детей»‎.

В российском МИД обещали ответить.

Reuters опубликовало расследование о том, почему Чернобыль стал аномалией в конфликте с Украиной: 169 бойцов национальной гвардии сложили оружие, что решительно отличалось от сопротивления по всей остальной Украине. По утверждению расследователей, Россия внедрила на станцию своих секретных агентов еще в ноябре 2021 года.

Успех России в Чернобыле был не случайным, а частью давней операции Кремля по проникновению в украинское государство секретных агентов, утверждают в агентстве. Журналисты провели десятки интервью с российскими и украинскими должностными лицами. Оказалось, что проникновение российских шпионов зашло гораздо глубже, чем было публично признано. Украинская сторона отказалась назвать имена шпионов, которых нашли в Украине. Но они работали и в секторах обороны, безопасности и правоохранительных органах.

По информации ВВС из Украины Россия вывозит не только зерно, но и семена подсолнечника. Частично российское подсолнечное масло производят теперь из украинского сырья.

Подсолнечник вывозят из занятой российскими войсками Запорожской области в Ростов-на-Дону. Для этого созданы чаты и группы в соцсетях и мессенджерах. Диспетчеры, которые размещают заказы на перевозки, уверяют участников чатов, что «семечка не ворованная». Но украинские фермеры говорят об обратном.

Telegram-канал «Можем объяснить» сообщил, что единороссы начали уезжать из Херсона после начала контрнаступления ВСУ и обстрела Антоновского моста: партия приостановила работу гуманитарного центра.

«Пока мост закрыт и нельзя доехать по нему, чтобы доставить гуманитарную помощь. Сейчас решается вопрос, как переформатировать работу центра в сложившихся условиях. В ближайшие два-три дня мы обязательно исправим ситуацию», — так объяснил закрытие гуманитарного центра замруководителя фракции ЕР в Госдуме Игорь Кастюкевич — давний соратник Сергея Кириенко, куратор гуманитарной миссии в Херсоне.

Пророссийские власти Херсона опровергали информацию о контрнаступлении ВСУ. По данным Минобороны, информация о том, что в связи с оперативной ситуацией на Южном фронте принято решение об эвакуации российской армии из Херсонской и Запорожской областей, а приказ отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу — фейк.

«Такой приказ никогда не регистрировался в Министерстве юстиции РФ и не публиковался на официальном портале правовой информации. Украинские пропагандисты распространяют поддельный документ», — заявили в ведомстве.

Разведка Британии, напротив, считает, что контрнаступление Украины в Херсоне набирает обороты. Украинские силы, скорее всего, установили плацдарм к югу от реки Ингулец, которая образует северную границу занятого Россией Херсона.

Российская 49-я армия дислоцируется на западном берегу Днепра и сейчас выглядит очень уязвимой. Точно так же город Херсон, наиболее политически значимый населенный пункт под российским контролем, сейчас практически отрезан от других территорий. Его потеря серьезно подорвала бы попытки России представить успех «спецоперации».

Украина использовала свою новую дальнобойную артиллерию, чтобы повредить как минимум три моста через реку Днепр, от которых зависит снабжение Россией территорий, находящихся под ее контролем. Один из них, 1000-метровый Антоновский мост под Херсоном, был поврежден на прошлой неделе. Украина снова ударила по нему 27 июля 2022 года, и весьма вероятно, что переход сейчас непригоден.

Аналитики Института изучения войны (ISW) пишут, что российские силы, по-видимому, в настоящее время могут провести только две значительные наступательные операции в Украине: на Северск и Бахмут. Они начались с момента окончания оперативной паузы 16 июля. Российские силы выделили достаточно ресурсов для проведения почти ежедневных наземных атак и захвата территории на этих двух направлениях, но не смогли поддерживать такой же темп наступления или добиться аналогичных территориальных завоеваний в других местах на Украине.

Таким образом, российское наступление скорее всего достигнет кульминации до того, как захватит другие крупные городские районы Украины.

Украинские силы могли начать локальную контратаку к юго-западу от Изюма.

Республика Марий Эл направила на обучение два добровольческих батальона и формирует третий для переброски в Украину.