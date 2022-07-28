Новосибирские ученые собирают подписи с требованием освободить профессора Анатолия Маслова

Ученые Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН в Новосибирске инициировали сбор подписей с требованием освободить 75-летнего профессора Анатолия Маслова. Его, как и погибшего в СИЗО Дмитрия Колкера, ФСБ подозревает в передаче информации Китаю.

Маслова задержали 27 июня, а на следующий день суд отправил ученого в СИЗО Лефортово. Подписи в защиту Маслова собирают в Москве и Новосибирске до 3 августа.

Ученые требуют изменить Маслову меру пресечения и прекратить преследование.

В Новосибирске в конце июня задержали ученого Дмитрия Колкера по обвинению в госизмене. По версии ФСБ, он передал сведения, относящиеся к гостайне, Китаю. В тот же день суд в Новосибирске отправил его в СИЗО, и ученого этапировали в Лефортово. Но суд не учел, что Колкер проходил лечение от рака 4 степени: силовики забрали его прямо из частной клиники. Он умер через два дня после заключения в СИЗО.