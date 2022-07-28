Водители скорой в Башкортостане просят проверить их зарплату

Журналисты «7*7» сообщили, что в Бирске, Республика Башкортостан, водители скорой помощи попросили губернатора и прокуратуру разобраться с их зарплатами. После того как их перевели на аутсорс, они получают по 106 рублей в час. За 8 смен заработок составляет максимум 20 тысяч рублей.

С этой проблемой водители также обратились в профсоюз «Действие». На аутсорс их перевели шесть лет назад. Но компания, в которых они работают, ни разу не индексировала зарплату. Кроме того, у них нет доплат за работу ночью и в выходные. Отпускные выплачивают в конце отпуска и то только 8 тысяч рублей. Сложно работать и по другой причине: из четырех машин три постоянно ломаются.

Профсоюз «Действие» ранее помог медикам из Смоленской области. Им пересчитали зарплату. Но фельдшерам пришлось устроить забастовку.