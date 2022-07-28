Эстония больше не будет выдавать россиянам ВНЖ и визы на обучение

В правительстве Эстонии сообщили, что ограничивают возможности граждан России подавать документы на получение временного вида на жительство или визу с целью обучения в Эстонии. Трудоустройство россиян и белорусов возможно только при наличии действующей визы, выданной Эстонией.

Ограничения ввели из-за продолжающихся боев в Украине. Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу отметил, что они также негативно влияют на безопасность Эстонии и ЕС. Новые санкции необходимы для давления на Россию.

Требование о наличии именно эстонской визы для трудоустройства объяснили существующей схемой обхода уже действующих санкций.

«Этим изменением мы положим конец ситуации, когда краткосрочная шенгенская виза запрашивается, например, в целях туризма из другого государства-члена, чтобы обойти действующую санкцию», — добавил Рейнсалу.