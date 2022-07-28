Reuters: Россия внедрила агентов в Чернобыле до 24 февраля

Reuters опубликовало расследование о том, почему Чернобыль стал аномалией в конфликте с Украиной: 169 бойцов национальной гвардии сложила оружие, что решительно отличалось от сопротивления по всей остальной Украине. По утверждению расследователей, Россия внедрила на станцию своих секретных агентов еще в ноябре 2021 года.

Успех России в Чернобыле был не случайным, а частью давней операции Кремля по проникновению в украинское государство секретных агентов, утверждают в агентстве. Журналисты провели десятки интервью с российскими и украинскими должностными лицами. Оказалось, что проникновение российских шпионов зашло гораздо глубже, чем было публично признано. Украинская сторона отказалась назвать имена шпионов, которых нашли в Украине. Но они работали и в секторах обороны, безопасности и правоохранительных органах.

Сейчас украинское Государственное бюро расследований проверок, действовала ли Национальная гвардия незаконно, сдав оружие в Чернобыле. Источники Reuters сказали, что заблаговременно России направила сюда своих агентов для подкупа украинских сил.

Среди российских агентов Reuters называет главу службы безопасности Чернобыля Валентина Витера. Сейчас он находится под стражей — его подозревают в госизмене.

Расследуется также дело бывшего высшего должностного лица разведки Андрея Наумова по подозрению в государственной измене за передачу чернобыльских данных по безопасности иностранному государству.

Среди агентов предположительно был и Олег Царев, Виктор Медведчук. Последний имел зашифрованный телефон, выданный Россией, чтобы он мог общаться с Кремлем. Царев отверг обвинения в сотрудничестве с Россией.

При этом сеть «спящих»‎ агентов, как называли их журналисты, провалила свои задачи по быстрому окончанию боев в пользу России. Но они смогли подорвать доверие к службам безопасности страны и посетить раздор.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в отношении лиц, причастных к деятельности правоохранительных органов и прокуратуры, возбуждено 651 дело о государственной измене и сотрудничестве с Россией. Против Украины в занятых Россией зонах работают более 60 должностных лиц СБУ и Генпрокуратуры.

Представитель Кремля Дмитрий Песков на просьбу Reuters о комментариях сказал: «Все эти вопросы не имеют к нам никакого отношения, поэтому нам здесь нечего комментировать»‎.