ВВС: Сенат США признал Россию государством-спонсором терроризма

Сенат США принял резолицю, призывающую Госдепартамент признать Россию государством-спонсором терроризма. Поводом стали действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, пишет ВВС.

Сенат указал на «кампанию террора против гражданских лиц во время Второй чеченской войны»‎, поддержку сепаратистов в Донбассе с 2014 года. Отмечены «удары по ни в чем не повинным мирным жителям Сирии»‎, «неизбирательные обстрелы гражданских центров в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, что привело к гибели бесчисленного количества невинных мужчин, женщин и детей»‎.

Признать Россию спонсором терроризма призывали власти Украины.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил о том, что взаимоотношения двух стран находятся на слишком низком уровне, чтобы их было возможно испортить.

«Очень негативно мы оцениваем последствия такого шага (признание России спонсором терроризма. — NT), хотя, с другой стороны, очень трудно сделать что-то, что может еще более испортить отношения между Россией и Америкой. Они и так находятся в незавидном положении»,— цитировал Пескова «Коммерсант»‎.

Представитель российского МИД Мария Захарова говорила, что такая инициатива — «мера идиотического характера»‎. Она говорила и о том, что этот шаг не останется без ответа.