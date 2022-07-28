ЦИК: больше всего кандидатов в губернаторы зарегистрировано в Калининградской области

Выдвижение кандидатов для участия в выборах в регионах России закончилось в среду. «Ведомости» проанализировали итоги от Центризбиркома.

На губернаторские выборы в 14 регионах выдвинуто 88 кандидатов, из них 82 человека от 16 партий и шестеро самовыдвиженцев. Пока в Калининградской области зарегистрированы шесть кандидатов на пост губернатора — это наибольшее число. В Бурятии бороться за пост главы региона будут четыре человека, а в Тамбовской области — пятеро. В Карелии выдвинулось 13 кандидатов, но зарегистрирован пока только действующий глава республики Артур Парфенчиков от «Единой России». В остальных 10 регионах зарегистрированных кандидатов нет, но выдвинуто от четырех до восьми человек.

В заксобрания в шести регионах России выдвинуто 2960 кандидатов, а на выборы 11 городских дум в административных центрах — 3300 кандидатов. Всего же, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, для участия в выборах в этом году выдвинуто более 62 000 кандидатов, которые будут претендовать на 31 000 мандатов.

«Единая Россия» выдвинула кандидатов почти на 100% мандатов. ЛДПР не стала выдвигать кандидата в губернаторы Тамбовской области. В Карелии у ЛДПР не получилось пройти муниципальный фильтр. КПРФ не будет представлена в Марий Эл. Проблемы с муниципальным фильтром у коммунистов оказались в Удмуртии.

«Справедливая Россия» не стала выдвигать кандидатов в губернаторы Бурятии, Кировской и Ярославской областей. В партии добавили, что в этих регионах учтут предложения партии и есть договоренности, что кандидаты могут стать сенаторами.

Все четыре партии будут участвовать во всех шести регионах, где будут выбирать депутатов заксобраний.

По мнению политолога Михаила Виноградова, это самая незаметная кампания, которая была при Элле Памфиловой. Она наиболее управляема, что объясняется растущей слабостью и лояльностью системной оппозиции, добавил политолог Ростислав Туровский.

Эксперты «Голоса»* в своем докладе также отмечают, что избирательная кампания будет проходить при минимальной свободе слова: избирателям практически негде получить альтернативную информацию о кандидатах. Они также отмечают серьезные проблемы у оппозиционных кандидатов из-за муниципальных фильтров.

*«Голос» Минюст России считает «иностранным агентом».