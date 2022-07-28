Магаданские рыбаки вышли на акцию протеста

Агентство «Весьма» рассказало, что в Магадане рыбаки вышли на акцию протеста. Они потребовали от президента России Владимира Путина изменить законодательство об инвестквотах на вылов водных биоресурсов. По их словам, это разваливает отрасль. Подобные протестные флешмобы проходят по всему Дальнему Востоку.

Открытое письмо Путину против нового закона направили рыболовецкие трудовые коллективы Дальнего Востока. По их мнению, документ продвигает «группа олигархов»: все массовые и валютоемкие биоресурсы перетягивают под крупный капитал.

Согласно новому, второму, этапу закона об инвестиционных квотах у рыбаков планируют изъять 24% общего допустимого улова минтая и сельди, половину крабовых квот и 100% моллюсков. Права на улов передадут на аукционах компаниям, которые будут инвестировать в строительство флота.

Подобные аукционы были и ранее — на первом этапе. Но его представители отрасли назвали провальным. По мнению президента Магаданской ассоциации рыбопромышленников Михаила Котова, в России как не было своего флота, так и нет. Из 80 судов, которые должны были построить по инвестквотам за пять лет действия программы, построено только 8, а введены в эксплуатацию лишь 5. Причины в отсутствии верфей, собственных проектов, собственного судового оборудования.

«Отечественная промышленность не производит ни главных двигателей, ни рулевой группы, ни навигационного, промыслового или рефрижераторного оборудования. Все импортное, и сейчас под санкциями», — рассказал Котов.

По его словам, даже металл для краболовных судов приходилось завозить из-за границы. При всем этом постройка судна на российском заводе в среднем в полтора раза дороже, чем в любой другой стране мира. Рыбаки считают, что реальное положение в отрасли Росрыболовство замалчивает, а показывая на федеральных каналах спуск на воду очередного «полуотечественного» судна, просто пускает пыль в глаза. Если ситуация не изменится, то промышленники должны будут остановить производство.