В российских вузах засекретили информацию о детях участников «спецоперации»

«Коммерсант» обратил внимание, что в списках поступающих в вузы оказались засекречены данные детей участников «спецоперации». В этом году вузы выделили для них специальную квоту в 10% от общего числа бюджетных мест.

Экзамены при поступлении не требуются от детей раненых или погибших военных. Остальных могут зачислить даже с относительно невысокими баллами ЕГЭ или предоставить им право пересдать экзамены.

Однако желающих воспользоваться новой квотой пока меньше, чем для них зарезервировано мест. При этом рассчитывать на бюджетные места по новой квоте могут дети не только военных, но и госслужащих или сотрудников органов внутренних дел.

В университетах все поступающие идентифицируются по ФИО или номеру СНИЛСа. Однако дети участников военной операции получили специальный номер, который не дает раскрыть их персональные данные. Введение таких уникальных кодов в вузах объяснили майскими указами, которые и вводили 10% квоту.

Всего по данным Минобрнауки в этом году для вузов на программы бакалавриата и специалитета выделено почти 426 тыс. мест, а в рамках специальной квоты зарезервировано 43,5 тыс. мест (10%).